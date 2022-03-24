Во время войны украинцам запретили совершать ряд действий
Война – это не только фронтовая линия, где ведутся активные бои. Это еще и информационная борьба. К сожалению, в Интернете мы можем не только получить ценную информацию, но и невольно передать ее врагу. Любые некорректные действия или высказывания могут сыграть против нас. Поэтому Министерство обороны в очередной раз отмечает, что категорически нельзя делать. Те, кто ослушаются могут быть серьезно наказаны. В условиях военного времени, запросто можно получить уголовное наказание, за казалось бы невинное фото слитое в сеть.
Проинформировала украинцев заместитель Министра обороны Анна Маляр
- Во время войны нельзя обсуждать по телефону или переписываться с кем-то на тему передачи техники или вооружение для ВСУ. РФ делает все возможное, чтобы сорвать какие-либо контракты и поставки. Телефонные разговоры могут прослушиваться.
- Нельзя писать в социальных сетях, что вы слышите взрывы в таком-то районе, либо видели дым, либо огонь недалеко от определенной локации. Этим вы помогаете оккупанту настроить следующую цель. Украинцев призывают быть более осмотрительными, ведь вы можете навлечь беду на собственный дом.
- Нельзя выкладывать фотографии с блок-постами или тем более военными объектами или большим скоплением людей в каком-либо укрытии. Большая вероятность, что в это место впоследствии прилетит ракета.
- Нельзя перепроверять информацию от силовых ведомств, или ВСУ, или же говорить, что то или иное сообщение фейковое. Если какая-то информация попала в сеть — значит, так нужно. Все публикуемые от имени спецслужб материалы проходят много проверок и имеют конкретную цель.
- Нельзя пользоваться видеорегистратором. Заберите его совсем из автомобиля, пока длится военное положение.
Не стоит верить всему, что читаете в Интернете. Дестабилизация населения и настроений — одна из основных задач врага, поэтому не позволяйте ему поколебать вашу веру в ВСУ и Правительство.