Во время войны украинцам запретили совершать ряд действий

Война – это не только фронтовая линия, где ведутся активные бои. Это еще и информационная борьба. К сожалению, в Интернете мы можем не только получить ценную информацию, но и невольно передать ее врагу. Любые некорректные действия или высказывания могут сыграть против нас. Поэтому Министерство обороны в очередной раз отмечает, что категорически нельзя делать. Те, кто ослушаются могут быть серьезно наказаны. В условиях военного времени, запросто можно получить уголовное наказание, за казалось бы невинное фото слитое в сеть.





Проинформировала украинцев заместитель Министра обороны Анна Маляр

Во время войны нельзя обсуждать по телефону или переписываться с кем-то на тему передачи техники или вооружение для ВСУ. РФ делает все возможное, чтобы сорвать какие-либо контракты и поставки. Телефонные разговоры могут прослушиваться. Нельзя писать в социальных сетях, что вы слышите взрывы в таком-то районе, либо видели дым, либо огонь недалеко от определенной локации. Этим вы помогаете оккупанту настроить следующую цель. Украинцев призывают быть более осмотрительными, ведь вы можете навлечь беду на собственный дом. Нельзя выкладывать фотографии с блок-постами или тем более военными объектами или большим скоплением людей в каком-либо укрытии. Большая вероятность, что в это место впоследствии прилетит ракета. Нельзя перепроверять информацию от силовых ведомств, или ВСУ, или же говорить, что то или иное сообщение фейковое. Если какая-то информация попала в сеть — значит, так нужно. Все публикуемые от имени спецслужб материалы проходят много проверок и имеют конкретную цель. Нельзя пользоваться видеорегистратором. Заберите его совсем из автомобиля, пока длится военное положение.

Не стоит верить всему, что читаете в Интернете. Дестабилизация населения и настроений — одна из основных задач врага, поэтому не позволяйте ему поколебать вашу веру в ВСУ и Правительство.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿