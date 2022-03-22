Шесть способов оплатить коммунальные услуги без комиссии

Еще недавно, все кто оплачивал коммунальные услуги через отделение Ощадбанка, или в отделении Укрпочты, не платили никаких комиссий. Но впоследствии это прекратилось и с граждан стали взимать дополнительные средства. Для тех, кому совсем не хочется отдавать лишние деньги, есть минимум шесть способов, оплатить платежи без комиссии.





Оформить платеж можно через мобильные банкинги или платежные системы

Минимум четыре крупных украинских банка имеют собственные приложения, где можно произвести оплату коммунальных услуг без комиссии. Это ПриватБанк (Приват24), Монобанк, Ощадбанк (Ощад 24/7) и Альфа-Банк (My Alfa-bank).

ПриватБанк

Зайдите в приложение и откройте вкладку “Мои платежи”, введите название компании, поставляющей вам услуги или ЕГРПОУ, из предложенного списка выберите нужную компанию, введите номер лицевого счета, затем сумму платежа и подтвердите перевод.

Monobank

Зайдите в раздел “Другие платежи” и выберите “Коммуналка и Интернет”. Далее введите свой адрес и добавьте ЕГРПОУ компании, поставляющей услуги. Введите свой лицевой счет и сумма, которую нужно оплатить подтянется автоматически. Нажмите “Оплатить”.

Ощадбанк

Оплатить через приложение могут только владельцы карты “Моя карта”, а еще киевляне, у которых есть оформленная “Карта киевлянина”. С последней можно без комиссии оплачивать услуги в точках приема потребителей “Центра коммунального сервиса”.

Альфабанк

Зайдите в раздел “Платежи и переводы” и выберите вкладку “Коммунальные”. Выберите подходящую компанию-поставщика и введите реквизиты для оплаты.

Имейте в виду, что отсутствие комиссии в некоторых банках будет только при использовании собственных средств, а не кредитных.

Можно оплачивать через платежные системы

Также без комиссий можно оплатить коммуналку через несколько платежных систем: платежная система Portmone и сервис EasyPay.

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