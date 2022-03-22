Українцям назвали способи оплатити комунальні послуги без комісії

Ще не так давно, всі хто оплачував комунальні послуги через відділення Ощадбанку, або у відділенні Укрпошти, не платили жодних комісій. Та згодом, це припинилося і з громадян почали стягувати додаткові кошти. Для тих, кому зовсім не хочеться віддавати зайві гроші є мінімум шість способів, оплатити платежі без комісії.





Оформити платіж можна через мобільні банкінги або платіжні системи

Мінімум чотири великих українських банки мають власні додатки, де можна здійснити оплату комунальних послуг без комісії. Це ПриватБанк (Приват24), Монобанк, Ощадбанк (Ощад 24/7) та Альфа-банк (My Alfa-bank).

ПриватБанк

Зайдіть у додаток та відкрийте вкладку “Мої платежі”, введіть назву компанії, яка постачає вам послуги або ЄДРПОУ, із запропонованого списку оберіть потрібну компанію, введіть номер особового рахунку, а потім суму платежу і підтвердіть переказ.

Monobank

Зайдіть в розділ “Інші платежі” й оберіть “Комуналка та інтернет”. Далі введіть свою адресу, і додайте ЄДРПОУ компанії, що постачає послуги. Введіть свій особовий рахунок і сума, яку потрібно сплатити підтягнеться автоматично. Натисніть “Оплатити”.

Ощадбанк

Оплатити через додаток можуть лише власники картки “Моя картка”, а ще кияни, у яких є оформлена “Карта киянина”. З останньою, можна без комісії оплачувати послуги в точках прийому споживачів “Центру комунального сервісу”.

Альфабанк

Зайдіть у розділ “Платежі та перекази” і виберіть вкладку “Комунальні”. Оберіть потрібну компанію-постачальника та введіть реквізити для оплати.

Майте на увазі, відсутність комісії у деяких банках буде лише за використання власних коштів, а не кредитних.

Можна оплачувати через платіжні системи

Також, без комісій можна оплатити комуналку через кілька платіжних систем: платіжна система Portmone і сервіс EasyPay.

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