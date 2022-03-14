Українців засмутили курсом долара та євро одразу після війни

Війна в Україні змусила НБУ взяти на себе фінансування більшої частини витрат уряду на армію та першочергові потреби населення. Це може змусити регулятора до емісії гривні, тобто збільшення її накладу. Однак результатом такого рішення стане зниження курсу національної валюти у стосунку до євро та долара. Чим це загрожує простим українцям, пояснив аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов.





Перш за все фінансовий експерт зазначив, що економічна ситуація в Україні, попри військовий стан, зараз не така вже й погана. Дефіцит державного бюджету звісно існує, однак його вдається покривати за рахунок допомоги від міжнародних партнерів. Зокрема минулого тижня Україна отримала 1,4 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду. А ще раніше допомогу в сумі 1,2 мільярда євро надав Євросоюз.

Окрім зовнішньої грошової допомоги, Міністерство фінансів України планує також «заробити» близько 400 мільярдів гривень на продажі «військових» ОВДЗ. Спеціальний випуск облігацій дасть державі можливість залучити ще більше коштів на потреби ЗСУ, які зараз є першочерговими.

Андрій Гойлов вважає таке рішення Мінфіну дуже вдалим. Адже з досвіду попередніх аукціонів відомо, що «військові» облігації користуються неабиякою популярністю серед інвесторів. Раніше державі вже вдалося заробити на них близько 15 мільярдів гривень. Тож перспективи майбутніх торгів також є доволі оптимістичними.

Торги по військовим облігаціям пройдуть вже сьогодні, у вівторок 15 березня. Учасникам ринку запропонують державні облігації у національній валюті зі строками погашення в 2 місяці та 1 рік. Окрім того інвестори зможуть придбати ОВДЗ у доларах США зі строком сплати в 1 рік.

Проте у разі низького попиту на українські «військові» облігації, частину з них доведеться викупити Нацбанку. А це буде означати хоча й приховану, та все ж суттєву емісію гривні.

Тобто результатом невдалих торгів стане збільшення кількості нацвалюти та розмиття її вартості. Гривня почне дешевшати у стосунку до основних світових валют, що для звичайних громадян обернеться значним зростанням курсу долара та євро одразу ж після закінчення війни.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿