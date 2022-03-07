Можно ли не платить за коммуналку во время войны?

С тех пор как началась война, страна остановила свою жизнедеятельность. Работают только объекты критической инфраструктуры, а миллионы людей не только остались без работы, а еще и без жилья. Люди перестали платить кредиты, а некоторые банки в свою очередь отменили любую пеню или штрафы, до июня введя кредитные каникулы. Но пришло время платить за коммунальные услуги и здесь у многих встал вопрос, нужно ли оплачивать коммуналку в военное время? И что будет, если не заплатить, если, например, банально нечем?





Коммунальные платежи нужно платить, но если нет возможности, то можно сделать это позже

Украинцам объяснили, что во время войны оплачивать коммунальные платежи нужно, более того, если в вашем регионе относительная тишина и вы живете в собственных домах, пользуясь теплом, водой и электричеством. Но если в этом месяце у вас нет возможности заплатить по счетам, можно этого не делать. Никаких штрафов или пени вам не начислят, правда и сумма эта никуда не аннулируется. Вы должны будете оплатить этот месячный счет в апреле или в мае.

Ряд послаблений внедрили интернет-провайдеры и мобильные операторы

Некоторые интернет-провайдеры заявили, что в случае неуплаты счета в этом месяце, интернет отключать не будут. Правда, эту информацию надо уточнять у своего провайдера лично. Также не будут начислять никаких штрафов и комиссий за просрочку платежей. Аналогично и с мобильной связью. Людей не будут отключать от тарифов за неуплату. Все для того, чтобы в такое сложное время все оставались на связи с родными, и могли узнать об актуальных новостях.

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