Чи можна не платити за комуналку під час війни?

Відколи почалася війна країна зупинила свою життєдіяльність. Працюють лише об’єкти критичної інфраструктури, а мільйони людей не те, що залишилися без роботи, а ще й без домівок. Люди перестали сплачувати кредити, а деякі банки в свою чергу скасували будь-яку пеню, чи штрафи, до червня запровадивши кредитні канікули. Та прийшов час платити за комунальні послуги і тут у багатьох постало питання, чи треба оплачувати комуналку у воєнний час? І що буде, якщо не заплатити, бо банально немає чим?





Комунальні платежі сплачувати потрібно, але якщо немає можливості, то можна зробити це пізніше

Українцям пояснили, що під час війни оплачувати комунальні платежі потрібно, ба більше, якщо у вашому регіоні відносна тиша і ви живете у власних домівках користуючись теплом, водою і електрикою. Але, якщо цього місяця у вас немає можливості заплатити за рахунками, можна цього не робити. Жодних штрафів, чи пені вам не нарахують, щоправда й сума ця нікуди не анулюється. Ви повинні будете оплатити цей місячний рахунок у квітні, чи в травні.

Ряд послаблень впровадили й інтернет-провайдери та мобільні оператори

Деякі інтернет-провайдери заявили, що в разі несплати рахунку цього місяця, інтернет відключати не будуть. Щоправда цю інформацію треба уточнювати у свого провайдера особисто. Також не будуть нараховувати жодних штрафів та комісій, за прострочення платежів. Аналогічно й з мобільним зв’язком. Людей не відключатимуть від тарифів за несплату. Все для того, аби в такий складний час всі залишалися на зв’язку з рідними, та могли дізнаватися про актуальні новини.

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