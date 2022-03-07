Таролог назвала три женских имени, которые в марте могут сильно залезть в долги

Тарологи, нумерологи, астрологи — все они могут предвидеть будущее, или, по крайней мере, какие-то изменения в определенных областях жизни. На нашу судьбу большое влияние оказывает не только знак Зодиака, но и имя. В частности, таролог предупредила владелиц трех женских имен, что в марте им грозят большие финансовые затруднения. Можно ли как-то их предупредить или хотя бы смягчить?





В зоне риска Елизаветы, Марии и Татьяны

Елизавета

Обладательницы этого имени столкнутся с большими неприятностями на работе. Это может быть увольнение, если речь идет о наемных лицах. Это может быть полное банкротство, если речь идет о предпринимателях. Вы можете быть к этому совсем не готовы. Готовьте финансовую подушку уже, ведь обстоятельства будут играть против вас и вряд ли удастся что-нибудь изменить.

Мария

На втором месте оказались Марии. По словам таролога Марии очень неэкономны. Они привыкли жить “на широкую ногу” и неважно, речь идет о женщинах с большим достатком, или не очень. Так вот, сейчас самое время остановиться и не тратить деньги. Купите только самое необходимое иначе рискуете уже к концу месяца оказаться в долгах. Финансовое положение можно немного спасти, если начать анализировать свои доходы и расходы и заботиться о накоплениях.

Татьяна

Татьяны очень азартные и несколько легко относятся к деньгам. Они готовы делать рискованные инвестиции, капиталовложения и потом несколько дней чувствовать эйфорию от того, что вот-вот их приз не заставит себя ждать. Но потом что-то идет не так, инвестиция не работает и наступает разочарование. Сейчас не время для необдуманных решений и спонтанных трат. Не рискуйте, не тратьте деньги на проекты, в успехе которых вы не уверены на 100%. Просто наблюдайте, как будут развиваться события дальше.

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