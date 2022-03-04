Samsung звинуватили в уповільненні смартфонів

Samsung могла навмисне уповільнювати продуктивність додатків на своїх смартфонах. Про це повідомляє видання Android Authority.





Журналісти медіа звернули увагу на повідомлення ентузіастів у Twitter, які викрили корейську компанію у зниженні продуктивності смартфонів. Користувачі опублікували список із десяти тисяч програм, які могли бути штучно занижені вбудованою службою Samsung Game Optimizing Service (GOS). GOS призначена для збільшення загальної потужності пристрою та часу автономної роботи.

Фахівці пояснили, що в системі міг бути записаний список програм, потужність яких заради прискорення смартфона занижувалася. У списку пропонованих програми користувачі знайшли сервіси Microsoft Office, Netflix , Google Keep, TikTok і фірмові програми Samsung — Secure Folder, Samsung Cloud, Samsung Pay, Samsung Pass.

У матеріалі йдеться, що в розкритому списку немає додатків 3DMark, Antutu, PCMark, GFXBench та GeekBench 5 – програм для вимірювання продуктивності гаджетів. З цього автори зробили висновок, що Samsung не уповільнює зазначені програми для того, щоб у синтетичних тестах їх телефони демонстрували максимальну продуктивність.

«З одного боку, зрозуміло, що виробники смартфонів прагнуть збалансувати потужність та час автономної роботи для багатьох програм. З іншого боку, є чіткий аргумент, що користувачі не набувають тієї продуктивності, про яку просили», — зазначили журналісти.

Автори видання звернулися за коментарем до Samsung, представники якої заявили, що розслідуватимуть цей інцидент. “Компанія проводить внутрішнє розслідування і підходить до питання так само серйозно, як і до фіаско з Galaxy Note 7”, – підсумували автори.

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