Кредитные каникулы и отсутствие комиссий: как украинские банки работают в условиях войны

Война, начатая Россией, сокрушительно влияет на нашу экономику. Конечно же, деньги это не то, о чем нужно думать в настоящее время, но когда у вас есть кредиты, а на работу вы неизвестно когда пойдете, то согласитесь не думать об этом невозможно.





Украинские банки наделали дополнительной паники среди населения, когда в первые дни войны начали блокировать кредитные средства. Автоматически большинство украинцев осталось совсем без средств.

Но уже через день финансовые учреждения реабилитировались. Банки начали внедрять кредитные каникулы, отменять комиссию за использование кредитных средств.

Как банки выходят из ситуации сейчас?

Кратко проинформируем о каждом банке, который сейчас работает в Украине.

Приватбанк. До 1 июня, банк организовал этакие кредитные каникулы. Украине могут не вносить взносы по кредитам и могут не платить минимальный платеж. Эти льготы действуют даже для тех, кто и так уже просрочил выплаты. Кредитным лимитом можно воспользоваться беспрепятственно. Монобанк. Кредитные каникулы длятся пока только месяц. Штрафов никаких не насчитывают. Кредитным лимитом можно пользоваться, но только посредством оплаты картой. Перечислять средства на другие счета или снимать их — нельзя. Сбербанк. Здесь только продлили сроки всех карточек до 1 августа 2022 года и отменили комиссию за переводы. Альфа-банк. Есть кредитные каникулы и нет минимального платежа. Если баланс на нуле, то кредит будет увеличиваться. Кредитными средствами воспользоваться запрещено. Райффайзен. До 30 марта есть кредитные каникулы, но кредитными средствами пользоваться нельзя. Пумб. Кредитным лимитом пользоваться можно, но сейчас он у всех максимум 5000 грн. Никаких других льгот пока не предусмотрено.

Ну и заметим, что такие банки, как Проминвестбанк и Международный резервный банк прекращают свою работу.

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