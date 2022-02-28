Самые верные: ТОП-3 знака зодиака, которые никогда не предадут

Астрологи выделили трех представителей знака зодиака, которые готовы на все, чтобы сохранить верность и не стать предателем.





Астрологи считают, что отношение человека к измене и разводу зависит не только от характерна и воспитания, но и от знака зодиака, под которым он родился. Некоторые по своей природе не могут удерживать связь с любимым. Другие, наоборот, готовы отдать все, лишь бы сохранить семью и доверие, даже несмотря на ссоры, конфликты и разногласия.

Телец

Представители знака считают, что проживут с любимым всю жизнь. Отметим, что Тельцы редко выступают инициаторами развода, поскольку семейное счастье для них очень важное.

Тельцы очень страстные, если не сказать похотливые. Им нужен регулярный секс и разнообразие в постели. А вот постоянная неудовлетворенность может толкнуть их на разрыв отношений. В таком случае Телец найдет нового партнера. В юности представители знака отлично сочетаются с Девами, в зрелом – с Близнецами или Овнами, а после 40 – со Скорпионами.

Козерог

Представители знака считаются практичными и холодными, на публике они сдерживают эмоции. На самом деле все иначе. Козероги не могут полностью довериться партнеру, только самые близкие знают, что на самом деле на душе у представителей этого знака.

Козероги настоящие хранительницы очага и заботливые матери, а мужчины – надежные защитники и добытчики. Если повезет встретить партнера до 30 лет, то вероятно, это будет союз на всю жизнь. В молодости Козероги сочетаются с Девами и Тельцами, после 30 – с Скорпионами и Водолеями, а в более старшем возрасте – с Рыбами.

Рыбы

Представители этого знака боятся даже слова «развод». Для них это худшее, что может случиться. Расставание с партнером приведет к страданиям. Касательно любви, то Рыбы погружаются в нее с головой. Им будет очень больно потерять партнера. В любой ситуации представители знака готовы сделать все, чтобы сохранить отношения.

В юности Рыбы предпочитаются заводить отношения со Скорпионами или Раками. После 30 лучшие партнеры – Весы или Водолеи, а вот после 40 Рыбы выбирают Дев.

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