Могут ли оккупанты отслеживать украинцев по геолокации: разъяснение Госспецсвязи

Днем ранее появилась информация, чтобы украинцы отключили функцию геолокации на своих смартфонах. Однако вечером 26 февраля в Госспецсвязи эту информацию опровергли. Российские оккупанты не могут отслеживать передвижения украинцев или делать наводку по цели с помощью геолокации на смартфонах граждан.





Можно не отключать эту функцию. При этом не нужно распространять информацию в публичный доступ с тегами геолокации. Особенно если речь идет о передвижения украинской техники.

Также в ведомстве опровергли ряд информации, которая стремительно распространилась в сети.

В сообщении Госспецсвязи говорится о том, что отслеживание по геометках невозможно, иначе бы россияне не оставляли метки. В многих анонимных телеграмм-каналах и чатах есть информация, что враг корректирует удары по геолокации. На самом деле это невозможно, к тому же адреса укрытий и бомбоубежищ все равно в открытом доступе.

Также объясняется, почему у врага нет технической возможности использовать информацию о геолокации и все дело в том, что смартфоны на операционной системе iOS и Android не отправляют локацию. Если вам нужно исчезнуть – включите режим полета.

Конечно, можно случайно отправить сообщение с локацией в мессенджере. Не стоит делиться информацией в публичных чатах, куда и как проехать. Передача информации допускается в личных сообщениях с родными или друзьями, а лучше всего – в телефонном режиме.

Ранее ВСУ просили украинцев не фотографировать нашу технику, чтобы не выдавать планы врагу. Также украинцев просят следить за перемещением техники врага и передавать эти данные нашим воинам с указанием времени и локации.

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