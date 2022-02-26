Срочно в спортзал: ТОП-5 знаков зодиака, которые полнеют даже от запаха еды

Пицца или яблоко – им все равно что кушать, ведь они стремительно набирают вес.





Астролог и таролог Галина Янко рассказала о необычной закономерности. Людям похожим по типажу характерны одинаковые проблемы со здоровьем. Такая же ситуация с лишним весом. Учитывая это, эксперт рассказала, кому из знаков зодиака стоит задуматься о правильном питании.

Тельцы

Представители знака часто сталкиваются с ожирением. Они настоящие гурманы и никогда не отказываются от чего-нибудь вкусненького. Даже при переходе на здоровое питание они долго не продержаться. Но главная проблема в том, что Тельцов не беспокоит лишний вес. Они ни за что не пойдут в спортзал.

Львы

Представители знака обожают роскошь. Большинство своих сбережений этот знак тратит на еду. И все бы не страшно, если бы Львы периодически не впадали в депрессию и не заедали горе сладостями. Избавиться от этой привычки поможет только сила воли.

Раки

Раки обожают вкусную еду. Но это полбеды. Представители знака любят поварское дело и всегда рады приготовить что-то вкусное. Конечно, в ходе готовки они обязательно все попробуют. Это приведет к тому, что Раки станут постоянными клиентами диетологов.

Стрельцы

Представители знака не могут жить без еды. Им неважно что есть, главное, чтобы было чем заедать стресс. Это приводит к тому, что им сложно избавиться от лишних килограммов. При этом Стрельцы не желают считать калории и заниматься спортом.

Рыбы

Рыбы тоже зависимы от еды. Они трудоголики и очень ответственные. Но у них плохо вырабатывается «гормон счастья», а это заставляет их заедать стресс. Представителям знака сложно бороться с лишним весом, но самый простой способ – прогулки или занятия танцами.

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