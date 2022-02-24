Чи буде пенсія? В Пенсійному фонді зробили офіційну заяву

Через кілька днів закінчується лютий, а деякі українські пенсіонери все ще не отримали свої виплати. Люди панікують і вимагають перерахувати їм кошти, адже у багатьох банально немає за що купити їжу, чи ліки.





У Пенсійному фонді України відреагували на це, і в понеділок 21 лютого зробили офіційну заяву. Пенсії нараховуються в порядку черги. Невеликі затримки дійсно виникли, але наразі все нараховується безперебійно. Лише в понеділок у ПФУ перерахували понад 2,3 мільярда гривень, а всього за лютий українцям було перераховано понад 35 мільярдів гривень на пенсії та соціальні виплати.

Фінансування пенсій залишається стабільним, тож хвилюватися немає за що. Ба більше, з березня дехто отримає доплати, і у деяких категорій громадян вони будуть досить суттєвими.

В березні відбудеться індексація пенсій

Зауважимо, що згідного з новим законопроєктом, в Україні тепер щороку відбуватиметься індексація в один і той самий день. Уряд вирішив, що це буде 1 березня. Мовляв все для того, аби українці не гадали коли їм чекати доплат, а чітко розуміли коли на них можуть розраховувати. Серед найближчих нарахувань:

Підвищення мінімальної, середньої та максимальної виплат. Перш а зросте приблизно на 100 гривень, друга на 300-400, а максимальна майже на 1000 грн. Підвищення пенсій для тих осіб, які в свій час отримали виробничу травму, чи тим паче інвалідність внаслідок нещасного випадку на виробництві. В середньому, такі особи отримають по 650 грн. Підвищення торкнуться й осіб, які втратили годувальників в зоні АТО. Спочатку року таких в Україні було кілька тисяч. Це жінки, які залишилися самі з малими дітьми, а також батьки похилого віку.

Крім цього, по 300 гривень нарахують всім, хто має повний стаж і вік від 70 до 75 років.

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