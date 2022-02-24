Доллар по 95? Каким будет курс доллара в случае полномасштабной войны

В целом оценить движение курса в случае боевых действий возможно, но остаточный прогноз зависит от ряда факторов.





В период паники и эмоциональной покупки доллара курс может существенно взлететь. Продавцы валюты просто придерживают ее, формируя искусственный дефицит на рынке. Таким мнением поделился руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Как отмечает эксперт, политические риски выросли, особенно после заявлений представителей ОРДЛО и эскалации на Донбассе. По заявлениям Белого дома, риски военной агрессии сейчас максимально высокие. Это заставляет инвесторов сворачивать деятельность в Украине.

По словам Шевчишина, оценка движения курса на случай боевых действий зависит от многих факторов.

Локализация военных действий и сроков их ведения, поражения или временного выведения из строя инфраструктуры, которые повлияют на жизнь предприятий или целых городов, миграции населения, а также действий банковской системы и властей.

Также эксперт проводит аналогии с военными действиями в 2015, которые привели к падению гривны на 63% за год. В Грузии в 2008 году – на 10%, а в странах Африки – на 70% и более.

В зависимости от сценария, масштабов и сроков можно говорить о риске падения на 10-70% или от 31,7 до 95 гривен. Конечно, падение на 70% допускается только в случае тотальной войны и уничтожения до 30% экономики. К примеру, если боевые действия будут в зоне соприкосновения, доллар удержится в районе 31,5 гривны за доллар. Если будет атака на Киев, Харьков или Мариуполь с проникновением вглубь страны, стоит ожидать падения курса в сторону 50-55 гривен за доллар.

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