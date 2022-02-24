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Пора снимать наличку? Что будет с банками в случае полномасштабного вторжения

24.02.2022
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В случае полномасштабного вторжения Российской Федерации наличные средства будут вывозить из банков. При этом большая часть всех активов банков хранится в электронном формате, а значит, им ничто не угрожает. Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.


Эксперт рассказал, что банк хранит в своем сейфе сумму, которая необходимо для работы касс и подкрепления банкоматов.

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В случае реальной угрозы все деньги вывезут в специальные хранилища. Суммы в наличке достаточно небольшие, а значит, полный вывоз возможен всего через несколько часов.

Также эксперт отмечает, что причин для паники пока нет. То есть пока нет смысла массово снимать деньги с банковских счетов. Пендзин считает, что угрозы боевых действий в Киеве нет и не будет, а обострение возможно только на Донбассе. Также эксперт добавил, что банковская система не прекращала работу даже во времена Второй мировой войны, а значит, беспокоиться не о чем.

В то же время эксперт предупредил тех, кто хранит ценные вещи в банковских ячейках. В случае боевых действий ячейки вывозить не будут. Если вы храните что-то ценное, то лучше забрать эти вещи пока отделения банков работают.

В остальном ситуация остается контролируемой и причин для паники нет. Мы полностью рассчитывает на Вооруженные силы Украины и надеемся, что ситуацию удастся уладить дипломатическим путем.

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24.02.2022
1 хвилина на прочитання

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