Украинцев ждет несколько очень неприятных изменений в налоговой системе

Сейчас в Украине происходит много изменений, некоторые из них достаточно болезненные для многих категорий населения. Страна в сложном финансовом положении, и выйти из нее не сможет без участия своих граждан. Именно последним и придется не сладко, ведь правительство уже планирует ввести дополнительные страховые взносы, чтобы работающие неофициально могли сами собрать себе на пенсию.





Также Кабмин уже принял решение массово выводить из тени неофициальные доходы граждан, а это миллиарды гривен ежегодно. Будут блокировать карточки за подозрительные транзакции размером выше 5000 грн, будут производиться проверки на предприятиях, где трудоустроены лица с инвалидностью.

Все это станет реальностью уже в течение следующих нескольких месяцев, но есть и те, кому достанется больше всего.

Директора на предприятиях будут платить единый социальный взнос в трехкратном размере

Так сложилось, что большинство лиц, занимающих руководящие должности, декларируют при этом минимальную зарплату. Как-то слабо верится, что уборщица и директор какого-то среднестатистического завода имеют одинаковую зарплату.

Именно поэтому Правительство ввело обновление — все директора должны платить единый социальный взнос в тройном размере. То есть, если сейчас минимальная зарплата 6500, то такой взнос для руководителей будет составлять почти 4600 грн.

Кроме этого, усиленные проверки затронут и компании, где трудоустроены лица с инвалидностью. Все для того, чтобы руководители не трудоустраивали таких лиц сразу на несколько должностей, а это часто практикуется. Они делают это ради того, чтобы платить налог за таких работников в льготном размере.

Обычных граждан тоже будут проверять

Чтобы украинцы не скрывали свои доходы, их банковские транзакции будут тщательно проверяться. Ранее подозрение вызвала сумма перевода в размере 50 000 грн, а теперь заблокировать карту и запросить источник происхождения денег могут и при транзакции в 5000 грн.

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