В Минюсте сделали неожиданное заявление для пенсионеров

Все, кто следит за официальными обращениями украинских Министерств, наверняка уже не раз слышали, что в марте состоится индексация пенсий. Выплаты возрастут на несколько сотен гривен. Все для того, чтобы сбалансировать пенсии и рост цен на продукты и услуги.





Прожиточный минимум растет, цены тоже, а вот доходы не слишком. Самое время это исправлять, и вот с 1 марта несколько категорий пенсионеров должны почувствовать облегчение. Сначала отмечали, что пенсии возрастут у тех граждан, которые имеют необходимый стаж, и получают минимальную, среднюю или максимальную выплаты.

В зависимости от размера зарплаты, которую человек получал во время трудового периода. Но затем добавили, что индексация коснется и некоторых льготных категорий. Это для последних стало приятным сюрпризом.

С марта проиндексируют выплаты лицам, травмировавшимся на производстве

В Украине таких лиц почти 200 000 и всем им повысят пенсию в среднем на 650 грн. В перечень этих ситуаций входит: травма на производстве, которая привела к инвалидности, частичной потери трудоспособности, или к тяжелым травмам/увечиям.

Кроме этого, повышения выплат следует ожидать лицам, потерявшим кормильцев в зоне АТО, это жены, находящиеся в декрете по уходу за маленькими детьми, или родители пенсионного возраста.

Пенсию в этом году повысят почти 10 миллионам человек

Вообще, 2022 год должен стать таким себе пенсионным прорывом, ведь на следующие несколько месяцев запланировано почти десяток повышений. Помимо стандартной индексации доплаты досчитают разным категориям населения. Например, возрастная категория 70-75 лет получит надбавку в размере 300 грн. А те, кому 85+ будут иметь по 500 грн до основной выплаты.

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