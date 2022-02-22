Комаровский объяснил, почему важно чистить ребенку зубы еще до их появления

Каждая мама хочет для своего ребенка самого лучшего. Большинство современных родителей незадолго после рождения ребенка интересуются актуальной информацией о том, когда нужно начинать вводить прикорм. И это точно не манная каша или картофель, а всевозможные разнообразия, на счет брокколи, авокадо, фруктов и так далее.





Вводя в рацион ребенка “взрослую пищу”, молодые родители сразу же интересуются, когда нужно начинать чистить малышам зубы, ведь кариес – вещь очень коварная. Этот вопрос не раз задают и известному медику Комаровскому. Он даже посвятил данной теме полноценное видео на своем ютуб-канале.

Зубы нужно чистить еще тогда, когда их нет

Комаровский уверен, что зубки нужно чистить еще тогда, когда они даже не появились. То есть это не будет полноценная чистка, а больше массаж десен. Родители должны купить специальную щетку, которая сделана из безопасной резины и надевается на палец. Дальше, когда первые зубки уже появились, нужно купить для ребенка специальную щетку с ворсом и круглым ограничителем.

Этот ограничитель нужен для того, чтобы малыш не запихал щетку далеко в горло, не проглотил ее, или не подавился.

Щетку нужно менять каждые три месяца

И детскую и взрослую щетки нужно менять каждые три месяца. Для того чтобы приучить ребенка к этой процедуре, нужно ежедневно чистить зубы вместе с ней. Малыши обычно любят повторять все, что делают взрослые. Кроме этого, с ранних лет, когда ребенок еще не совсем сознательный, но уже умеет держать щетку в руках, нужно поощрять его чистить зубки самостоятельно. Просто введите это как ежедневный ритуал.

Например, утром после пробуждения или во время вечернего купания.

Кстати, как заявляет Комаровский, такая преждевременная гигиена полости рта действительно может предупредить развитие кариеса, образующегося вследствие бактерий.

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