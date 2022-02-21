Некоторые украинцы будут платить налог с зарплаты в тройном размере

В Украине активно принялись за трансформацию Налоговой системы. Правительство хочет вывести теневые доходы граждан, а таких ежегодно насчитывается на несколько миллиардов гривен. Следовательно, уже внесено немало поправок в действующие законы, и уже совсем скоро существенные изменения почувствуют на себе лица, занимающие руководящие должности. А также компании, где работают люди с инвалидностью.





Директора и лица, занимающие руководящие должности, будут платить тройной единый социальный взнос

Оказывается, что больше всего скрывают свои зарплаты именно директора и лица, которые занимают руководящие должности. Более 90 тысяч таких работников в прошлом году в своих декларациях указали минимальную зарплату, которая составляет не более 5000 грн.

В Правительстве уверены, остальные суммы эти лица получают в конверте и просто не хотят их облагать налогом. Чтобы решить эту проблему, для руководителей хотят ввести тройной налог, то есть они будут платить единый социальный взнос, как за три минимальные зарплаты.

По состоянию на 2022 год это будет 4290 грн. А вот действительно ли у руководителя минимальная зарплата и он будет отдавать ее почти всю или нет, проверять не будут.

Кроме того, тщательные проверки затронули и предприятия, где работают лица с инвалидностью. Как известно, предприниматели платят налоги за таких работников по льготным ставкам. Оказывается, большинство этим пользуются, поэтому один человек с инвалидностью оформляется сразу на несколько должностей. Как исправить это в Правительстве пока не придумали. Единственное, что говорят, будет продолжаться это еще не долго.

Из-за всех этих схем Пенсионный Фонд ежегодно становится все беднее

Поскольку украинцы массово скрывают свою зарплату, Пенсионный Фонд находится в критическом положении. Это может привести к задержкам пенсий, а также к сокращению финансирования государственных учреждений, типа больниц, школ и садиков.

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