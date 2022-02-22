Страшны во гневе: пять самых вспыльчивых знаков зодиака среди женщин и мужчин

Сложный характер – это мягко сказано. В порыве гнева такие люди способны на что угодно.





Астрологи назвали самых вспыльчивых представителей знака зодиака. Остальные по сравнению с ними добрые и терпеливые.

Женщины

Овен

Женщин-Овнов лучше не провоцировать, ведь они полностью непредсказуемые. Сердитая дама превратится в жестокого монстра. Жестокость проявляется не только в случае конфликта, они проявят злость ко всем, кто станет у них на пути.

Скорпион

Представительницы этого знака слишком эмоциональные. Они обрушат все недовольство на того, кто затронет их самолюбие. В общении с дамой-Скорпионом лучше быть осторожным.

Лев

Представительницы этого знака будут опасными, если учуют дух соперничества. Львица пойдет по головам, чтобы достичь своей цели. Они устранят все преграды, даже если для этого придется испортить чью-то жизнь. Помните, что помириться со Львами после ссоры почти невозможно.

Козерог

Представительницы знака могут стать стервами, если речь идет об их карьере. Козероги пойдут по головам, чтобы достичь своих целей. Женщина-Козерог может стать настоящим домашним тираном, который не хочет никого слышать.

Рыбы

Внешне спокойные Рыбы таят в себе скрытую угрозу. Несправедливость сводит Рыб с ума, и они превращаются в настоящих акул, которые готовы уничтожить любого, у кого другая позиция. Лучше не тревожить Рыбы, чтобы избежать проблем.

Мужчины

Овен

Мужчины-Овны вовсе не злые. Но масштабы их амбиций часто приводят к вспышкам гнева, во время которых лучше держаться подальше. Отметим, что такая агрессия позволяет Овнам достигать своих целей.

Близнецы

Мужчины-Близнецы довольно безобидные, но это пока их не злят. Представители знака уверенные в себе, а потому могут грубо повести себя в отношении близких или коллег. Такое поведение Близнецов создало им репутация хамов.

Лев

Представители знака проявляют себя не лучшим образом, когда им приходится конкурировать. Но в отвратительном характере Львов есть и плюс, чтобы покрасоваться они очень щедрые и заботливые к близким.

Скорпион

Представители знака невероятно ревнивые. Им сложно поддерживать отношения. Постоянный гнев отталкивает окружавших. Общаясь со Скорпионами, нужно быть очень осторожным, чтобы не задеть их самолюбие.

Стрелец

Представители знака невероятно целеустремленные. Агрессия приносит им пользу, ведь именно злость заставляет их двигаться вперед и расти. Но лучше не попасть под горячую руку Стрельца, когда он злится.

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