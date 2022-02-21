Опасность близко: что будет с деньгами украинцев в банках в случае войны с РФ

Вместе с экспертами разбираемся, что будет с деньгами и ценностями в банках в случае войны с Россией.





Новые обстрелы и эскалация на Донбассе заставили украинцев задуматься, насколько безопасно хранить деньги в банках.

Мы пообщались с экспертами и узнали для вас, как банки защищают деньги в случае угрозы

Как рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, крупные суммы никогда не находятся в наличных в банковских отделениях и даже хранилищах.

Большинство банковских активов находятся на электронных счетах, а наличность попадает в сейф и в определенные периоды инкассируется Нацбанком.

В банковском сейфе хранятся деньги для подкрепления касс и банкоматов. В случае обострения ситуации из вывозят из хранилища, но суммы незначительные, поэтому их инкассируют за несколько часов.

Эксперт отмечает, что причин для паники нет. Он уверяет, что боевых действий в Киеве не будет, возможно обострение ситуации только на Донбассе. Пендзин рассказал, что банковская система работала даже во Вторую мировую войну.

Где расположены хранилища

По словам финансового аналитика Алексея Лупоносова, адреса таких хранилищ содержатся в тайне. У них есть специальная система охраны, а при вскрытии хранилища, деньги опрыскиваются специальной краской, после чего их невозможно использовать.

На случай чрезвычайной ситуации в Нацбанке есть инструкция о том, какие суммы должны быть в хранилищах. Такие хранилища есть в каждом городе, все они размеры по вместимости.

Арендованные ячейки в банках

Если вы сняли индивидуальное хранилище, то ситуация совсем другая.

Такие сейфы банк выводить не будет. Часто банк даже не догадывается, что вы храните в своем сейфе. Если вы волнуетесь о сохранности вещей из хранилища, лучше забрать их, когда отделение работает

В какой ситуации начнется вывоз денег в хранилища

Подобные действия начинаются с решения Национального банка Украины, который должен издать указ о приостановлении работы. Отдельные коммерческие банки могут принять такое решение по своему усмотрению, но Нацбанк будет обслуживать клиентов до последнего.

Отмечается, что сейчас тенденции к сворачиванию банковской деятельности нет. Лишь отдельные финучреждения ограничили снятие налички со своих банкоматов для клиентов других банков.

Что будет с банками в случае полномасштабной войны

В случае начала активных боевых действий на определенной территории прекратят работу отделения банков, банкоматы и терминалы. Также не будет возможности оплачивать картой. Но пока нет поводов массово обналичивать счета, поскольку такие действия уничтожают экономику и сеют панику.

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