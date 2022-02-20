6 жіночих імен, володарки яких можуть стати алкоголічками

Які жіночі імена мають відношення до стародавніх божеств та покровителів вина?





Власницям деяких жіночих імен потрібно дуже обережно ставитись до алкоголю. Так вважає астролог та екстрасенс Андрій Харріск.

Він впевнений, що всього шість жіночих імен найсильніше схильні до проблеми з алкоголем. А річ у тому, що імена надто схожі на стародавні божества – покровителів вина.

Тож кому з жінок краще не зв’язуватися з алкогольними напоями?

Ірина

Літера «І» у імені стосуються китайської божественної виноварниці Ій-Ді.

Христина

Це ім’я близьке до енергетики з Іриною. Тобто Ій-Ді однаково негативно впливає на долю обох носіїв імені.

Юлія

Якщо розглядати старовинні транскрипції імені, його можна порівняти з галльським божеством на ім’я Скуллус. Його зазвичай зображували із чашею вина.

Маргарита

Літера «М» і одразу три літери «А», що ріднить Маргариту з Ацтекською богинею Майауатль. Вона відповідала за родючість та агаву. А з агави, як знаєте, роблять текілу.

Ольга

Літери «О» і «А» в одному імені стосуються богині ірокезів – Онати. Вона вважалася дарувальником кукурудзи та алкогольного бурбону.

Дарина

Дарина тісно пов’язана з богом Діонісом. А як ви, напевно, знаєте, Діоніс відповідав за вино та виноробство у грецькому пантеоні.

Але не варто покладатися лише на думку астрологів та езотериків. Незалежно від імені регулярне вживання алкогольних напоїв викликає залежність. Ваше здоров’я у ваших руках, тому вживайте спиртне з розумом.

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