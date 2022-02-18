Алкоголь не завжди шкідливий: лікарі розповіли, яке спиртне може мати користь

Алкоголь — це отрута. Алкоголь провокує залежність та небезпечний для здоров’я. Все дійсно так і захоплюватися спиртними напоями не потрібно. Та водночас алкоголь може мати й корисну профілактичну дію проти серйозної проблеми.





Мова про тромбоз. Лікарі рекомендують перевіряти судини кожних пів року, адже зараз внаслідок тромбозу помирає дуже багато людей. Серед жертв частіше опиняється й молодь, причому така, що веде активне, здорове житті та займається спортом.

Медики одностайні, якщо кров потребує регулярного розрідження, то трішки алкоголю інколи не завадить. Він прекрасно розріджує кров, та робить її якіснішою. Але про які напої йде мова, а головне у яких кількостях.

Допоможуть лише коньяк і червоне вино

Якщо й обирати “лікувальний” алкоголь, то виключно вино або коньяк. Ці напої найкраще чинять профілактику тромбозу, але потрібно вибирати дуже якісний продукт він надійного виробника. Найдешевше вино у картонній коробці принесе організму лише шкоду. Вино має бути червоне, а якщо вам таке не до смаку, то вибирайте хороший коньяк.

Порція теж має значення, адже часто прикладатись до чарки аргументуючи це профілактикою — не можна. Якщо мова про вино, то одночасно не варто пити більше ніж 175 мл. Якщо ви вибрали коньяк, то максимально 100 мл. Не зловживайте спиртним щодня, такі порції можна пити максимум 2 рази в тиждень.

Коньяк знижує тиск, а вино його піднімає

Ну і майте на увазі, що алкоголь окрім розрідження крові може давати й інші ефекти. Від коняку варто відмовитись тим, в кого низький тиск, адже він може знизитися ще більше. А вино навпаки, провокує легку гіпертонію. Добряче проаналізуйте, чи не пошкодять вам такі “ліки” і навіть якщо не пошкодять, все одно сильно не захоплюйтесь.

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