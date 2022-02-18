Яка частина чоловічого тіла приваблює жінок найсильніше – результати дослідження

Американські фахівці виміряли пропорції тіла військовослужбовців та згенерували усереднену “модель”.





Вчені з Америки змогли з’ясувати, яка частина тіла чоловіка найсильніше приваблює жінок. Фахівці створили модель ідеального чоловіка, який сподобався б будь-якій жінці.

У ході дослідження вчені виміряли пропорції дев’яти тисяч військовослужбовців армії США та згенерували прототип. Ідеальному чоловікові по черзі змінювали різні частини тіла, зокрема йдеться про довжину рук та ніг.

Вчені створили кілька різних прототипів та показали результат декільком сотням американських жінок. Більшість обирали чоловіків із довшими ногами. При цьому розмір нижніх кінцівок не повинен перевищувати 50% всього тіла.

Вчені пояснюють такий вибір тим, що жінки на інтуїтивному рівні обирали моделей, які менш схильні до різних захворювань. Вчені стверджують, що довгоногі рідше страждають від підвищеного тиску і не мають проблем із серцем. Це доводить, що проти природи не підеш, адже жінки, як і тварини, намагаються вибрати найкращого партнера не за зовнішніми характеристиками, а за здоров’ям, щоб отримати здоровіше і сильніше потомство.

Незважаючи на розвиток технологій, у кожному з нас є частка первісної людини, яка повністю піддається тваринам інстинктам. Це доводить, що зовнішність менш важлива за статуру. Жінки підсвідомо обирали найздоровішого партнера. Це дивно, погодьтеся, що люди досі прислухаються до своїх первісних інстинктів.

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