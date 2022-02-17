Сколько часов нужно спать разным знакам зодиака, чтобы быть здоровыми: мнение астрологов

Ученые и врачи рекомендуют спать от 7 до 9 часов. Но астрологи в один голос утверждают, что у всех разная потребность во сне. Оказывается, что созвездия, под которыми родился человек, могут определять режим дня, привычки и даже количество часов сна.





Овны

Представители знака – прирожденные лидеры. Они хотят все контролировать, из-за чего им бывает тяжело уснуть. Они подолгу обдумывают планы перед сном, поэтому им сложно отдыхать более 4-5 часов.

Тельцы

Представителям знака не важно сколько они спят. Но им обязательно требуется отдельное помещение, где их ничто не будет отвлекать от сна. Тельцам стоит отказаться от алкоголя и гаджетов за несколько часов до сна, чтобы как следует отдохнуть.

Близнецы

Представители знака очень непостоянные. Они отлично себя чувствуют, если поспят два часа или двенадцать. Представителям знака лучше выйти на пробежку перед сном и отказаться от гаджетов.

Раки

Представителям знака лучше поспать минимум восемь часов, иначе весь день будет испорчен. Если Рак не может уснуть, лучше свернуться в позу эмбриона, а также надеть удобную одежду и взять теплое одеяло.

Львы

Представителям этого знака хватит шести-семи часов сна. Однако им нужна большая кровать, чтобы часто менять позу. Льву нужно кого-то обнимать, если рядом нет такого человека, можно использовать подушку или любимую собаку.

Девы

Чтобы восстановить силы, этому знаку достаточно нескольких часов сна. Главное – не анализировать события дня перед сном. Представителям знака лучше вести дневник, чтобы выплеснуть чувства перед сном.

Весы

Представители знака обожают спать и полноценный отдых им очень им нужен. Десять, двенадцать и даже четырнадцать – это не предел. Ко всему Весам нужна удобная пижама, широкая постель и горячий чай. В этом их счастье.

Скорпионы

Представители знака спят стандартные восемь часов. Но они часто просыпаются, отчего теряют энергию. Кроме того, им сложно уснуть после полуночи, а потому, они очень продуктивные при ночной работе.

Стрельцы

Представители знака считают сон бесполезной тратой времени. Стрельцам хватит нескольких часов сна. При этом им снятся яркие сны, которые они воспринимают как реальные события.

Козероги

Этому знаку вполне хватит шести часов сна. А также у них есть особенность – проснуться в конкретное время без помощи будильника. Бессонница почти незнакома этому знаку, что не мешает важным делам.

Водолеи

Пять часов сна – это максимум. Водолеи много думают перед сном, отчего не могут расслабиться. Чтобы нормально выспаться, им нужно отказаться от гаджетов и выпить успокаивающего чая.

Рыбы

Представители знака обожают сон. Они проводят в постели не менее девяти часов, а если есть возможность, то и десять-двенадцать. Лучший выходной день для Рыб – это день, проведенный в постели. Сон помогает им расслабиться и успокоиться.

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