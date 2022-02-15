Слабаки и подкаблучники: ТОП-3 знака зодиака, под которыми рождаются слабые мужчины

От возлюбленных, рожденных под этими тремя знаками зодиака, не стоит ожидать храбрых поступков.





Астрологи рассказали о трех знаках зодиака, которые считаются самыми слабыми. Мужчины, которые родились под этими знаками не умеют ухаживать и дарить заботу. В таких парах все решения будет принимать женщина, а мужчина лишь молча соглашаться.

Телец

Мужчины, которые родились под этим знаком, – абсолютные потребители. Они ни за что не догадаются, что женщина ждет от них внимания и широких жестов. Да что говорить о романтике, такой парень может забыть о подарке на день рождения, если ему заранее не напомнить. Иначе ждать внимания вовсе не стоит. Если женщина скромная и не готова постоянно напоминать о себе, то Телец вовсе забудет о ней. Представитель знака лучше купит что-нибудь себе любимому.

Дева

Представители знака неспособны на романтические чувства. Пока такой парень собирается с силами, чтобы что-то изменить, например, просто познакомиться с девушкой, вы давно успеете выйти замуж за другого. Кроме того, Девы боятся неизвестно и предпочитают холодный расчет. Они не экспериментируют и не импровизируют, а значит, ожидать внезапной ночной поездки в соседний город или романтического ужина не стоит.

Рыбы

Мужчины, рожденные под знаком Рыбы, быстро устают от отношений. Они не желают тратить энергию на кого-то кроме себя. Постепенно они прекращают ухаживать за своей избранницей. И если та не будет слишком напористой, отношения сойдут на нет. Более того, очень интересно и то, что такой мужчина получит выгоду, ведь женщина рядом, а значит, больше не надо тратить ресурсы та ее удержание. В детстве за Рыбами ухаживают мамы, а потом жены. Готовьте носовые платочки, легко с великовозрастным ребенком точно не будет.

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