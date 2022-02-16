Как спрогнозировать поведение человека после употребления алкоголя: советы психиатра

Можете ли вы контролировать себя, если выпьете бокал вина? А если рядом друг, который выпил пол-литра водки? Будет ли вам страшно рядом с ним.





Шумные вечеринки, веселые корпоративен и день рождения в кругу друзей – все это чудесно, если быть уверенным, что празднование не закончится чрезвычайным происшествием. Иногда под воздействием алкоголя люди меняются до неузнаваемости. Кто относится к группе риска и как предвидеть поведение. Об этом подробно рассказывает психиатр и нарколог Алексей Казанцев.

Будьте осторожны с алкоголем

Эксперт утверждает, что непредсказуемых людей на любой вечеринке очень много. Кто-то после выпивки становится доброжелательным, а кто-то может сотворить ужасные вещи. Оказалось, что дело исключительно в воспитании человека.

Как объясняет эксперт, в состоянии опьянения многие люди становятся агрессивными, матерятся, совершают социально-опасные вещи и просто ведут себя неадекватно. Алкоголь отвратительно влияет на этические нормы. По сути, отключаются все границы.

Спрогнозировать поведение человека можно задолго до того, как он начнет пить. Важно обратить внимание на состояние пришедшего на вечеринку. Если человек настроен негативно, то не стоит ожидать, что у него улучшится настроение после выпивки. От такого человека лучше держаться подальше, чтобы не попасть под горячую руку.

К тому же часто бывает так называемая атипичная форма опьянения, где, кроме нецензурных выражений, может проявляться агрессия. Самая ужасная форма – патологическая агрессия, когда человек уже не помнит, что с ним происходило. Такие люди могут сделать что угодно, даже убить. Таким людям лучше вовсе отказаться от спиртных напитков, но тут все неоднозначно. Если вы подозреваете, что человек опасный, когда выпьет, лучше не приглашать его вовсе или хотя бы держаться на расстоянии.

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