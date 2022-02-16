Тим, хто хворів Омікроном, не можна пити каву: медики пояснили чому та які є альтернативи

Останнім часом в Україні вирує чергова хвиля коронавірусу. Зараз лідирує штам Омікрон, саме він через свою сильну заразність косить щодня кілька десятків тисяч українців. Статистика постійно б’є чергові антирекорди. Приміром вчора за день було близько 30 000 хворих, а таких цифр не спостерігалося в жодну з попередніх хвиль.





Тішить лише те, що Омікрон переноситься легше ніж попередні штами. Ускладнень менше, пневмоній теж менше, як і госпіталізації. Смертність на щастя теж зменшилась.

Проте, медики рекомендують людям не розслаблятися і в жодному разі не напружувати свій організм фізичною активністю, навіть якщо вам здається, що у вас легка форма корони. А ще відмовитися від кави, принаймні на деякий час.

Кава негативно впливає на згортання крові, роблячи її більш в’язкою

Ті хто хворіє або перехворів на Омікрон часто стикаються з слабкістю та сильною сонливістю. І що робить більшість? П’є каву. Виявляється це небезпечно, адже при короні треба пити багато води, щоб розрідити кров, а кофеїн навпаки її згущує. Крім цього, кава зменшує рівень калію в крові, що негативно впливає на роботу серця і серцево-судинної системи.

Медики заявляють, що каву можна пити але лише без кофеїну. Якщо ж без кофеїну ви не можете прокинутися, то пийте не більше однієї чашки зранку, і по можливості замініть каву на зелений або білий чай. Це не назавжди звісно ж. Дайте організму нормально відновитися після хвороби, і почекайте хоча б місяць. Після цього каву можна поступово повертати у щоденний раціон.

Прогнози експертів щодо пандемії – оптимістичні

Не можемо не згадати про те, що світові експерти схиляються до думки, що пандемія зараз перебуває на своїй фінальній стадії. Поступово коронавірус слабне, перетворюється у звичайну простуду, яка напевно не зникне ніколи з нашого життя, але й не нестиме такої небезпеки, як в останні два роки.

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