Тем, кто болел Омикроном, нельзя пить кофе: медики объяснили почему и какие есть альтернативы

В последнее время в Украине бурлит очередная волна коронавируса. Сейчас лидирует штамм Омикрон, именно он из-за своей сильной заразности косит ежедневно несколько десятков тысяч украинцев. Статистика постоянно отражает очередные антирекорды.





К примеру, вчера за день было около 30 000 больных, а таких цифр не наблюдалось ни в одну из предыдущих волн. Радует только то, что Омикрон переносится легче предыдущих штаммов. Осложнений меньше, пневмоний тоже меньше, как и госпитализации. Смертность к счастью тоже уменьшилась.

Но медики рекомендуют людям не расслабляться и ни в коем случае не напрягать свой организм физической активностью, даже если вам кажется, что у вас легкая форма короны. А еще отказаться от кофе, по крайней мере, на некоторое время.

Кофе негативно влияет на свертываемость крови, делая ее более вязкой

Болеющие или переболевшие Омикроном часто сталкиваются со слабостью и сильной сонливостью. И что делает большинство? Пьет кофе. Оказывается, это опасно, ведь при короне нужно пить много воды, чтобы разредить кровь, а кофеин наоборот ее сгущает. Кроме этого, кофе уменьшает уровень калия в крови, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы.



Медики заявляют, что кофе можно пить, но только без кофеина. Если без кофеина вы не можете проснуться, то пейте не более одной чашечки утром, и по возможности замените кофе на зеленый или белый чай. Это не навсегда, конечно. Дайте организму нормально восстановиться после болезни, и подождите хотя бы месяц. После этого кофе можно постепенно возвращать в ежедневный рацион.

Прогнозы экспертов по поводу пандемии – оптимистичные

Ну и не можем не упомянуть о том, что мировые эксперты склоняются к мнению, что пандемия сейчас находится на своей финальной стадии. Постепенно коронавирус слабеет, превращается в обычную простуду, которая наверняка никогда не исчезнет из нашей жизни, но и не будет нести такой опасности, как в последние два года.

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