Комаровский рассказал, как распознать и правильно лечить мигрень

Как часто нас мучает головная боль? Когда мы болеем, когда слишком истощены, иногда голова болит в результате каких-то других недугов (например, остеохондроза), а иногда и без уважительных причин. Именно такая головная боль называется мигренью и с ней мы часто путаем все остальные боли.





Комаровский рассказал, что мигрень легко идентифицировать, и только после этого ее можно будет качественно устранить. Если же головная боль вызвана какой-то причиной, то устранять нужно именно ее, а не пить обезболивающие маскируя проблему.

Мигрень можно определить по пяти признакам

Комаровский уверяет, что мигрень врач может диагностировать при обычном осмотре. Для этого не нужно делать КТ или какие-либо другие похожие манипуляции, вроде рентгена шейного отдела позвоночника. У вас мигрень, если:

Головная боль постоянно возвращается. Голова болит часто, ежедневно или несколько раз в неделю. Голова болит непрерывно минимум 4 часа. Может болеть только одна сторона. Боль очень интенсивная, она усиливается при ходьбе и физических нагрузках. Вы становитесь очень уязвимыми к запахам, громким звукам, и даже яркому свету. Все это усугубляет боль. Боль наступает внезапно без уважительных причин. При этом тошноты или даже рвоты при мигренях не наблюдается.

Комаровский уверяет, что для устранения неприятных симптомов достаточно выпить что-то вроде ибупрофена, но внимание — пить нужно лекарство в виде суспензии. При мигренях таблетки не действенны, ведь сосуды сильно сужены и активные вещества сосредотачиваются только в желудке. Также, при слишком частых приступах, врач может посоветовать специальное антимигренозное средство, которое нужно принимать исключительно по рецепту и в той дозировке, которую прописал специалист.

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