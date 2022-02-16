Комаровский рассказал, как распознать и правильно лечить мигрень
Как часто нас мучает головная боль? Когда мы болеем, когда слишком истощены, иногда голова болит в результате каких-то других недугов (например, остеохондроза), а иногда и без уважительных причин. Именно такая головная боль называется мигренью и с ней мы часто путаем все остальные боли.
Комаровский рассказал, что мигрень легко идентифицировать, и только после этого ее можно будет качественно устранить. Если же головная боль вызвана какой-то причиной, то устранять нужно именно ее, а не пить обезболивающие маскируя проблему.
Мигрень можно определить по пяти признакам
Комаровский уверяет, что мигрень врач может диагностировать при обычном осмотре. Для этого не нужно делать КТ или какие-либо другие похожие манипуляции, вроде рентгена шейного отдела позвоночника. У вас мигрень, если:
- Головная боль постоянно возвращается. Голова болит часто, ежедневно или несколько раз в неделю.
- Голова болит непрерывно минимум 4 часа. Может болеть только одна сторона.
- Боль очень интенсивная, она усиливается при ходьбе и физических нагрузках.
- Вы становитесь очень уязвимыми к запахам, громким звукам, и даже яркому свету. Все это усугубляет боль.
- Боль наступает внезапно без уважительных причин. При этом тошноты или даже рвоты при мигренях не наблюдается.
Комаровский уверяет, что для устранения неприятных симптомов достаточно выпить что-то вроде ибупрофена, но внимание — пить нужно лекарство в виде суспензии. При мигренях таблетки не действенны, ведь сосуды сильно сужены и активные вещества сосредотачиваются только в желудке. Также, при слишком частых приступах, врач может посоветовать специальное антимигренозное средство, которое нужно принимать исключительно по рецепту и в той дозировке, которую прописал специалист.