Все про гроші: коли віддавати борги, щоб не збанкрутіти

Віддати борги в невдалий день означає взяти нові позики.





Всі ми обожнюємо, коли в наше життя приходять гроші і не любимо з ними розлучатися. Але ж борги доводиться віддавати. Проте мало хто знає, як це робити правильно. Давайте розбиратися, в які дні краще віддавати борг.

Понеділок. Перший день тижня завжди тяжкий. Тож краще не планувати повернення боргу на цей день. Хто вирішить зв’язатися із кредитором у цей день приверне на себе долю вічного боржника. Краще почекати до відповідного дня.

Вівторок. Вже краще, але ще не те. Якщо підходить останній термін боргу, то так, гроші краще віддати. Але якщо можна зачекати, зробіть саме так. Цього дня не варто позичати гроші, адже, скоро ви самі шукатимете, у кого б позичити.

Середа. Середина робочого тижня – найкращий день для повернення боргу. А от давати в борг у цей день не рекомендується, інакше доведеться вибивати борги довго та складно,

Четвер. Чудовий день, щоб повернути борги. Гроші, які ви віддасте цього дня, обов’язково до вас повернуться. Не слід навмисно роздавати гроші, оскільки йдеться лише про борги.

П’ятниця. Цього дня краще не мати справ із грошима. Наприкінці робочого тижня накопичується маса негативу, який можна віддати разом із грошима. Також у цей день краще не брати в борг, щоб разом із банкнотами не отримати проблем.

Субота. Цілком нейтральний день, щоб вирішити фінансові питання. Більшість операцій із грошима будуть цілком безпечними.

Неділя. В останній день тижня найкраще не віддавати борги. Усі фінансові питання краще вирішувати на новому тижні.

Також не рекомендується передавати гроші увечері будь-якого дня. Фінансові операції найкраще проводити вранці.

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