Комаровський розхвалив дешевий препарат і розповів кому треба вживати його по 10-15 таблеток на добу

Лікар Комаровський має чимало прихильників в Україні і країнах СНД. Він має кілька популярних блогів у різних соціальних мережах, а також на Ютубі. Там Комаровський часто публікує відео де піднімає якусь важливу для оточення тему. Нерідко можна почути багато порад, та корисної інформації щодо дитячого і дорослого здоров’я.





І от, чергове відео і дуже цікава інформація, а особливо для тих в кого спостерігається дефіцит кальцію. Дорогі препарати з вмістом кальцію часто купують батьки своїм дітям та підліткам, в яких ця проблема спостерігається найчастіше в силу активного росту молодого організму.

Так от, дешевий глюконат кальцію, який є в аптеках, на думку Комаровського — відмінний аналог дорогих імпортних препаратів.

Приймати кальцій треба після здачі аналізів та виявлення дефіциту

Комаровський зауважує, що глюконат кальцію потрібно приймати лише за показаннями. Аналізи на дефіцит рекомендується здати тим в кого спостерігається надмірна тривожність, гіпертонус м’язів (у дітей), повна відмова від молочних продуктів тощо. Крім цього, лише лікар може призначити нормальну добову дозу цих ліків. Саме ліків, адже глюконат кальцію це не БАД, як більшість звикли думати.

Зазвичай батьки дають підліткам по три таблетки на добу, але це ні про що, говорить Комаровський. Якщо дефіцит дійсно є, то треба приймати по 10-15 таблеток на добу і обов’язково у формі розчинної солі. Розчинити таблетку можна у звичайній воді.

До слова, народний метод поповнення організму кальцієм за допомогою яєчної шкарлупи, лікар розкритикував. Каже, так можна лише нашкодити здоров’ю.

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