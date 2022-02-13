Польша планирует дать гражданство украинским заробитчанам: эксперт рассказал о причинах

Недавно Польша упростила правила приема на работу иностранных граждан, в том числе украинцев. Преимущества такого способа трудоустройства можно будет оценить через год-два. Уже сейчас можно утверждать, что трудовые мигранты превратятся в новых граждан Польши. Причина простая – борьба за трудовые ресурсы.





Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По его словам, сделать выводы можно будет через год-два, когда можно будет сравнивать количество приглашений на работу.

Нововведения в сфере трудоустройства помогут украинцам переехать на ПМЖ в Польшу. Вероятно, сформируется прослойка людей из числа трудовых мигрантов, которые задумываются о смене места жительства. Но по сути, такая ситуация говорит о том, что Украина проигрывает борьбу за трудовые ресурсы.

Польша создает все условия для работы и проживания иностранных граждан, в том числе украинцев. Украинские трудовые мигранты превратятся в эмигрантов, то есть станут новыми гражданами Польши. Расчет простой, дети украинцев, которые родятся в Польше, станут гражданами страны. Причина простая – без привлечения рабочих рук экономический рост невозможен.

Количество заробитчан растет, а демографическая ситуация в Украине ухудшается

Все больше украинцев предпочитают работать за границей. Все проблемы на рынке труда Польши решаются с помощью украинских рабочих рук. Тем временем найти разнорабочих или слесарей в Украине почти невозможно. С каждым годом ситуация ухудшается.

Решить проблему просто – украинцам должны предложить конкурентную заработную плату. Если украинские предприятия предложат зарплату на уровне польской, украинцы перестанут уезжать за границу. Но в сегодняшних реалиях это просто невозможно. Предприятия и так на грани из-за подорожания энергоносителей и угрозы вторжения со стороны РФ.

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