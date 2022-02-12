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В Украине скаканет цена на интернет: провайдеры объяснили, почему массово поднимают цены

13.02.2022
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Интернет-провайдеры предупредили, что в 2022 году тарифы на домашний и мобильный интернет существенно вырастут. Проводной интернет подорожает на 20-30%. При этом повышение цен связано не только с инфляцией и госпошлинами, но и оттоком специалистов и проблемами с доступом к инфраструктуре.


Украинские провайдеры столкнулись с проблемой доступа к инфраструктуре. Если в 2016 за одну опору платили 7 гривен, то сейчас это уже 19,5 гривен. С ростом минимальной зарплаты эта цифра будет расти.

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Сейчас доступ к инфраструктуре – это проблема №1 для всех провайдеров. Кроме того, на подорожание существенно влияет введение новых госпошлин на ввоз оптоволокна. Отечественные предприятия не могут удовлетворить спрос на рынке, поэтому цены на кабель будут повышаться в будущем.

Учитывая повышение цен на энергоносители, отток кадров и ускорение темпов инфляции, в 2022 году стоимость интернета вырастет на треть. И это еще не конец.

Проблема оттока кадров

В сфере коммуникационных услуг работают специалисты, которые параллельно ищут работу в крупных городах или за границей. Сейчас операторы активно борются за ценные кадры с заграничными работодателями, а значит, вынуждены регулярно повышать оплату. К тому же ВР постоянно откладывает принятие закона №2042 о доступе к инфраструктуре. Если так будет дальше, то стоимость будет расти, даже на 50%.

Почему дорожает мобильный интернет

В Киевстар отмечают, что постепенное повышение цен на мобильную связь вызвано тенденциями рынка. Речь идет о росте инвестиций в развитие инфраструктуры и повышение спроса на мобильный интернет среди абонентов.  Также стоит отметить повышение стоимость энергоносителей.

Средний чек на абонента в Украине только уменьшается. Операторы вынуждены поднимать тарифы, чтобы не работать в убыток.

К примеру, средний чек сейчас составляет 86 гривен или 3 доллара. Еще 10 лет назад средний чек составлял 5,2 доллары.

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13.02.2022
1 хвилина на прочитання

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