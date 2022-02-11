В Раде назвали дату перерасчета пенсий и анонсировали ряд перемен, которые коснутся социальных выплат

Согласитесь, каждый год и даже по несколько раз в год чиновники обещают поднять гражданам пенсии, пересмотреть социальное обеспечение, но сроки обычно очень размыты.





Пересчет должен был быть в январе, но случился в июле. Анонсировали индексацию на июнь, а она состоялась в декабре. Нет никакой точности, и это очень подрывает доверие к государству со стороны простого населения. Поэтому это планируют исправить и на днях уже был принят новый законопроект.

Этот проект правительству порекомендовал создать и принять Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Законопроект предусматривает несколько важнейших пунктов.

В первую очередь будет установлена ​​фиксированная дата ежегодной индексации пенсий

Теперь украинским пенсионерам не придется постоянно следить за новостями, интересоваться у других, когда же там очередной перерасчет. Согласно новому проекту, индексация будет проходить ежегодно 1 марта. Этот пункт поддержало большинство, и его уже утвердили. Этот март не станет исключением, так что уже в первый день весны всем перечислят выплаты. Среди других обновлений, прописанных в законе, следующее:

На одинаковых условиях ежегодно будут индексировать пенсию всем категориям пенсионеров, в том числе государственным служащим, военным и всем другим. Будут назначать пенсию раньше времени, то есть за полтора года до пенсионного возраста, если с гражданином был расторгнут трудовой договор. Но только при наличии необходимого стажа: 30 лет для женщин и 35 для мужчин. Также преждевременно выйти на пенсию могут матери тяжелобольных детей, не имеющих инвалидности. А также матери детей с инвалидностью, если у мамы есть стаж минимум 15 лет.

Также заблаговременно выйти на пенсию, а именно в возрасте 50 лет могут женщины, воспитавшие до 6-летнего возраста минимум пятерых детей.

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