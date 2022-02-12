Впервые за 15 лет украинцев ожидает необычное повышение пенсий

Рассказываем, как новая индексация пенсионных выплат с 1 марта уменьшит количество украинцев, которые получают минимальную пенсию в четыре раза.





Масштабная индексация пенсионных выплат, которая пройдет 1 марта 2022 года, позволит повысить минимальные выплаты раньше, чем планировалось.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, эта индексация позволит в четыре раза уменьшить количество пенсионеров, которые получают минимальную выплату.

Министр подтвердила, что индексация в первый день весны составит 14%. Такой индекс получили на основании 50% от роста потребительских цен и 50% от уровня роста зарплат, с которых делаются взносы в Пенсионный фонд Украины.

Лазебная утверждает, что социальная пенсия в марте достигнет уровня, который планировался на декабрь 2022 года. Такого в Украине не было более 15 лет.

Поскольку выплата привязана к прожиточному минимуму, следующее увеличение ожидалось в июле и декабре. После чего минимальная выплата должна была достичь 2100 гривен. Но Кабинет министров решил повысить пенсии уже в марте.

Министр уверена, что государственный бюджет выдержит удар от повышения пенсионных выплат. Дело в том, что выплаты повысят за счет увеличения отчислений в страховые фонды.

То есть уже с 1 марта люди получат на 14% больше. Однако индексируется лишь базовая ставка, надбавки за возраст или стаж не индексируются.

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