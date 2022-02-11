Врачи рассказали, какие симптомы во время приема пищи могут указывать на рак поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы чаще всего приводит к летальному исходу, ведь диагностировать его на ранних этапах очень сложно.





Нужно тщательно прислушиваться к собственному самочувствию, но кто хочет думать о плохом. Большинство симптомов, свидетельствующих о проблеме, люди воспринимают как обычное расстройство пищеварения.

Именно поэтому врачи призывают всех быть внимательнее и при любых непонятных состояниях сразу же обратиться к специалистам. А настораживать должны минимум 6 симптомов.

О первой стадии рака свидетельствует несколько симптомов

Быстрее всего можно понять, что что-то не так во время приема пищи. Врачи говорят, что насторожиться надо, если вам сложно проглатывать пищу, а еще если вы голодны, но начиная есть сразу чувствуете насыщение. Так быть не должно и если подобное повторяется на постоянной основе – это повод обратиться к медикам.

Среди других симптомов, которые могут свидетельствовать о том, что проблема усугубилась в масштабах, следующее:

Повышенная температура тела без сопутствующих симптомов ОРВИ. Сильная слабость при том, что вы не болеете или не болели накануне. Желтуха. Кожа может пожелтеть и по другим причинам, не столь глобальным, поэтому преждевременно паниковать не надо, но провериться следует обязательно. Беспричинная потеря аппетита на длительный период времени. Если не нравится ничего и от глотка воды вы чувствуете себя сытыми – это не норма. Частое чувство тошноты и проблемы с пищеварением.

Конечно, иногда бывают такие совпадения, что даже при наличии всех этих симптомов у человека не рак. Поэтому не стоит ставить никаких диагнозов до профессионального обследования. И помните, что практически любая онкология лечится, если ее обнаружить на ранних стадиях.

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