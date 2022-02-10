На Новой почте бесследно исчезают ценные посылки: страховка не спасает

Рассказываем, чем возмущены клиенты Новой почты и почему им не выплачивают компенсацию за застрахованную посылку.





Клиент Новой почты жалуется, что ему беспричинно отказали в компенсации. И более того, обвинили в краже. Об этом мужчина написал на свой странице в Фейсбук.

По его словам, он часто отправляет «Новой почтой» достаточно дорогие посылки всегда их страхует. Стоимость каждой 3-5 тысяч гривен.

Одну из посылок вскрыли и вытащили оттуда самое ценное. Дорогой было куче мест, где слепые зоны возле камер. Дальше мужчине не предложили описать содержание коробки, не осматривали посылку и не предлагали провести осмотр ему. «Главное, что деньги за услугу страхования взяли, а теперь пытаются обвинить в мошенничестве» – говорит пострадавший.

Что говорят в Новой почте

Представители Новой почты подтверждают, что отказали клиенту выплатить компенсацию. Чтобы клиент понял причину, ему пообещали предоставить письменный ответ от отдела компенсаций и видеоматериалы, на основании которых принималось решение.

Напомним, что 25 января почтовый оператор Новая почта запустил новую услугу. Ее суть в том, что продавец может получить деньги за свой товар раньше, чем покупатель заберет посылку и оплатить ее.

Услуга доступна благодаря платежной системе «НоваПей». Для бизнеса услуга не будет бесплатной. Стоимость 0,2% от суммы аванса. Чтобы подключиться к новой услуге, нужно обратиться в ближайшее отделение Новой почты.

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