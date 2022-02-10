Медики рассказали, как принимая душ можно испортить здоровье

Душ – это неотъемлемая часть утра для многих людей. Есть и такие чистюли, которые принимают душ дважды в день: с утра и перед сном. Большинство даже не задумываются, что эта привычная процедура может навредить здоровью, если мыться неправильно.





Врачи и дерматологи призывают людей посмотреть на то, как они принимают душ и исключить все вредные “банные привычки”.

Есть несколько рекомендаций от специалистов, которые следует принять во внимание

Рекомендаций сразу несколько. Их нельзя пренебрегать. Мы уверены, так поступают многие, но так поступать не стоит.

Не мойтесь слишком горячей водой. Горячая вода отрицательно влияет на кожу, обезвоживает ее, нарушает микрофлору. Тем более, если вы принимаете душ ежедневно. Если же вы сильно любите горячую воду, то возьмите за привычку в конце купания на несколько секунд включать холодную воду, чтобы кожа вернула тонус. Идеальным считается контрастный душ. Не мойтесь слишком часто. Каждый день принимать душ, особенно зимой, не слишком полезно. А дважды в день совсем вредно. Вы смываете все полезные бактерии, не даете витамину Д усваиваться в организме и снижаете себе иммунитет. Летом когда жара, можно ополоснуться чистой водой даже несколько раз в день, но не используя при этом гели, мыло или любые другие средства. Не пользуйтесь агрессивными средствами. Если вы принимаете душ каждый день выбирайте себе натуральную косметику: гели, мыло. Все силиконовые и парабеновые средства оказывают негативное влияние на дерму. Используйте дезодорант с пробиотиком. При чем здесь это? При тем, что после каждого приема душа у нас есть привычка пользоваться дезодорантом, а если это некачественный продукт, то он негативно влияет на здоровье. Дезодоранты с пробиотиком блокируют только вредные бактерии и не влияют на хорошие.

Ну и, конечно, врачи рекомендуют не злоупотреблять длинными банными процедурами во время болезни. С температурой принимать душ или тем более ванну и вовсе нельзя.

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