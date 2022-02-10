Налоговая реформа в действии: вскоре украинцев ждет много изменений

В Украине налоговая система совсем не совершенна. Сейчас ее пытаются немного трансформировать, приблизить к европейской, но во многом эти изменения зависят именно от нас. Большинство украинцев хотят жить в развитом государстве, но, тем не менее, выплачивают/получают зарплату в конвертах.





Работают в тени, не регистрируются как предприниматели имея стабильный собственный доход. Не оформляют официально работников, а работники регистрируются, как физические лица предприниматели. Это выгодно для компаний, но совсем не выгодно для государства и, в конечном счете, и для самих украинцев. Из-за таких манипуляций предприниматели ежегодно не доплачивают примерно 150 миллиардов налога в бюджет.

Поэтому Пенсионный фонд опустошается, а в качестве пенсий у тех, кто имел большую зарплату, но получал ее в конверте, будет полный мизер.

В скором времени будет внедрен ряд нововведений

Чтобы как-то решить эту ситуацию и наконец-то заставить граждан быть добросовестными налогоплательщиками, правительство вносит определенные изменения в налоговую систему:

Налоговая ставка эффективной ставки заработной платы снизится с 37% до 30%, а затем должна снизиться до 25%. Оформлять работников, как физических лиц предпринимателей будет запрещено. Будет внедрено семейное декларирование. Будет возможность официально заниматься подработкой при небольшой налоговой нагрузке – 5% с дохода.

Все это должно существенно снизить налоговую нагрузку и мотивировать предпринимателей оформлять всех работников по трудовому договору, где указывается полная сумма зарплаты.

Кроме того, будут контролировать налоговую честность не только предпринимателей, но и всех рядовых граждан. К примеру, теперь могут заблокировать банковский счет за перевод средств в размере 5000 грн. Для сравнения, ранее подозрительной была сумма 50 000 грн.

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