Новые правила работы в Польше: количество заробитчан может вырасти на 40%

Также мы узнали, какие вакансии в Польше наименее популярные среди украинцев и где на самом деле не хватает рабочих рук.





С 29 января 2022 года в Польше вступили в силу новые правила для заробитчан. Теперь попасть на работу будет гораздо проще. В связи с этим количество украинцев, которые интересуются работой в Польше выросло на 40%.

Об этом сообщила Анна Джоболда, директор Департамента рекрутинга агентства с международного трудоустройства Gremi Personal.

Что изменилось для заробитчан

Разрешение на работу oświadczenie теперь выдается на 2 года беспрерывно. То есть попасть в Польшу теперь гораздо проще. Результаты нововведения будут заметными уже в феврале-мае 2022 года.

Антирейтинг вакансий в Польше

Наименее популярные среди украинцев вакансии со специфическими условиями работы. Например, на заводах, где есть неприятные запахи или минусовая температура. И это при том что подобные предприятия обеспечивают работников спецодеждой и средствами защиты. К тому же там выше уровень оплаты.

Также люди нехотя выбирают работу на рыбных и мясных комбинатах, в цехах по убою и обработке птицы и свиней. На такой работе можно получать 3200-4500 злотых на месяц, в гривне от 22,5 до 31,7 тысячи на месяц. При этом примерно каждый третий украинец выбирает работу на мясо- и рыбзаводах. Дело в том, что на такой работе можно больше заработать, к тому же работников бесплатно кормят.

Где сейчас не хватает рабочих рук

Сейчас огромный спрос на квалифицированных мужчин и мужчин на предприятия, где не нужны особые навыки. Дело в том, что в Польшу едет меньше мужчин, чем женщин. К примеру сложно найти водителей погрузчиков с польскими правами, поскольку их нужно получать в Польше. Но такой специалист может рассчитывать на зарплату в 35 тысяч гривен в месяц.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿