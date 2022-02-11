Государство будет платить от 700 тысяч гривен всем, кто получит осложнения после вакцинации

Украинцы уже несколько месяцев массово вакцинируются от коронавируса. Сейчас в Украине есть почти все доступные вакцины, можно прийти в любой центр вакцинации и получить свою дозу. Следует заметить, что темпы вакцинации у нас намного ниже, чем в Европе и США.





Наши соотечественники не сильно доверяют вакцинам, считают, что каждая из них не хорошо изучена и может провоцировать много серьезных осложнений. Различные случаи действительно случались, когда люди, получив прививку, получали через несколько дней паралич тела, или даже умирали в результате тромбоза.

Медики отвергают тот факт, что это спровоцировала вакцина, но народ настороженный. Так вот, чтобы как-то поощрить граждан вакцинироваться, государство придумало одну не слишком новую инициативу.

Всем получившим осложнения выплатят компенсацию

Вчера 9 февраля на очередном заседании Кабинета Министров Украины было принято решение выплачивать компенсацию тем гражданам, которые получили осложнения в результате вакцинации. Суммы впечатляющие, ведь государство уверено, таких людей не будет, а если случится что-то подобное, то это будет 1-2 случая на миллион. Будут платить следующие суммы:

Тем, кто получил инвалидность первой группы – 992 тысячи гривен. Тем, кто получил инвалидность второй группы – 868 тысяч гривен. Третья группа получит 744 тысяч гривен.

Ну а если после вакцинации человек умрет, и факт того, что виной этому именно вакцина будет доказан, то родственникам заплатят 1,8 миллиона гривен компенсации.

Заметим, что если лицо получало какие-либо выплаты в рамках инициативы Covax, то на компенсацию от государства может не рассчитывать.

Сработает ли такое поощрение или нет неизвестно. Украинцы не сошлись во мнениях, и большинство говорят, что отсутствие инвалидности это лучше, чем любые деньги.

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