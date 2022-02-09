В ПФУ заявили о важных изменениях, которые коснутся пенсионеров уже в этом году

В Украине сейчас происходит много изменений. Государство переходит в цифровой формат. Большинство услуг предоставляются в режиме онлайн. Конечно, это удобно, ведь стоять часами в очередях больше не приходится.





Подобные изменения коснулись и пенсионеров. Теперь, а точнее, еще с 2020 года, они могут оформить пенсию автоматически. Система заработала летом 2020 года под названием “Автоматическое начисление пенсий” и за это время ею воспользовалось более полумиллиона украинцев.

В Пенсионном Фонде обращаются ко всем людям, которые будут выходить на заслуженный отдых — оформляйте пенсию онлайн. Приходить в ПФУ лично больше не нужно.

Для того чтобы оформить пенсию нужно сделать ряд шагов

Конечно, процедура для многих людей старшего возраста может быть немного сложной, но специалисты призывают все же разобраться в нюансах системы, или привлечь на помощь детей или внуков. Итак, шаги следующие:

Сначала нужно создать себе электронную подпись. Сделать это не сложно. Можно воспользоваться Приват24 или приложением “Дия”. Затем следует зайти на сайт Пенсионного фонда Украины и заполнить анкету, где указать все свои данные, а также информацию по личным документам (паспорт, код). Далее следует прикрепить сканированные документы (список на сайте), которые после проверки можно будет подтвердить электронной подписью. Далее специалисты обрабатывают заявку и после того, как все успешно проверится, пенсионеру приходит об этом уведомление. Также ему сообщат и размер пенсии, которая ему будет начисляться.

Отметим, что в скором времени будут еще определенные изменения, ведь в 2021 году трудовые книжки трансформировались из бумажных в электронные. Правда, с этого момента уже было начислено несколько десяток пенсий. Говорят, алгоритм действий пока идентичен.

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