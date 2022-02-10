50 гривен можно обменять на 10 000: как понять, что в вашем кошельке ценный экземпляр?

Что может заинтересовать коллекционера, нумизмата, любящего редкие монеты и собирающего целые коллекции? Редкие экземпляры с богатой историей, уникальные монеты, которые имеются в очень ограниченном количестве и т.п.





Но к удивлению многих, иногда можно выгодно продать на аукционах даже обычную бумажную купюру. Не какую-то историческую, а обычную украинскую, которая недавно вошла в обращение, и может попасться на сдачу в любом супермаркете.

Речь о 50-ти гривневой банкноте, которую на одном из онлайн аукционов продали за 10 000 грн. Так в чем была ее особенность?

Банкнота может иметь несколько отличительных черт

Эксперты отмечают, что сейчас коллекционеры охотятся за двумя видами 50-гривневых купюр. Минимум 200 грн и максимум 1000 грн можно выручить за купюру, на которой будут все цифры в номере одинаковыми. Также заинтересовать может какая-нибудь другая комбинация, например все цифры в порядке роста или убывания.

Вторая особенность, за которую можно выручить от 1000 и даже до 10 000 грн, это серия ЗР, то есть образец без года. На них не указывается, какой год выпуска банкноты. Введена в обращение такая купюра была в 1996 году.

Ну и очень хорошо заработать может тот счастливчик, которому попадутся две купюры из одной серии, то есть с зеркальным номером. Такая удача встречается крайне редко, однако подобное уже случалось. Мужчине удалось снять в терминале две купюры номиналом в 1000 грн, на которых были одинаковые номера. Продал их тогда владелец за 20 000 грн.

Ценятся и советские монеты

Немало ценятся и копейки родом из СССР. Следовательно, три копейки 1986 года можно продать за 80 тысяч гривен. А за три копейки 1937 года с плоской звездой можно выручить 280 тысяч гривен. Правда, это очень редкий экземпляр, но и цена соответствующая.

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