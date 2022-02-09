Монеты номиналом 5 копеек можно выгодно продать: львовянин выручил 10 000 грн

Монеты номиналом 5 копеек были изъяты из обращения в 2019 году. Теперь их не принимают в магазине, не выдают на сдачу, поэтому этот тип копеек навсегда поселился в наших копилках, закоулках, а кто-то возможно и отправил их на свалку. Но однозначно нашлись и такие люди, которые не выбрасывают подобные вещи. Они их аккуратно складывают где-то в самом дальнем ящике и ждут когда придет их время.





Так вот, если и у вас завалялись монеты по 5 копеек, скорее осмотрите их на наличие одного из двух дефектов. Во Львове владелец уникальной монеты получил за нее 10 000 грн, а нумизматы уверяют таких монет в Украине еще много.

Копейка не простая, а с оригинальной насечкой

Конечно, за все подряд монеты номиналом в 5 копеек деньги не будут платить. Должно быть что-то, что отличит эту копейку от миллионов других. Так вот, львовянин продал монету с очень необычной насечкой. Это 1992 год выпуска, чеканили эти монеты в Италии и ошибочно отчеканили много монет с грубой насечкой, вместо традиционной тонкой. Такая ошибка произошла из-за того, что параллельно чеканили еще и монеты номиналом в 200 лир, в которых насечка должна быть грубой.

В Италии было изготовлено более 400 миллионов монет номиналом 5 копеек. Сколько из них имеют неправильную насечку неизвестно. Но только известно, что сейчас нумизматы готовы платить за эти экземпляры примерно 10 000 грн.

Есть еще одна особенность монет этого номинала

Еще одна особенность, делающая 5 копеек ценными, тонкий средний зуб трезубца. Это дефект, который встречается довольно часто, а значит, цена такой монеты не слишком высока. Правда, за 2000-2500 грн продать их можно. В целом, больше всего ценных монет выпускались в период 1992-1993 годов. Тогда было много пробных вариантов, было много погрешностей и как следствие много уникальных экземпляров.

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