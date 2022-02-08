Lidl врывается в Украину: заставит ли европейский дискаутер снизить цены украинские сети

Начнем с того, что главный конкурент Lidl в Украине – АТБ. Украинская сеть активно берет пример с европейского конкурента. И в этом огромный плюс для Украины, несмотря на то что Lidl пока не начал работу в Украине.





Об этом в своем блоге рассказал Роман Корсак, генеральный директор инвестиционной группы VolWest Group.

Эксперт утверждает, что АТБ давно ищет вдохновение в европейских игроков рынка, в том числе Lidl.

Корсак считает, что обе сети идентичные. Факторы, которые приносят успех обеим сетям почти одинаковые. Это низкие цены на весь ассортимент товара, скорость, ограниченный ассортимент продукции, автоматизация большинства процессов, акцент на товары BTM.

Роман Корсак утверждает, что даже форма и экстерьер зданий очень похожи. Учитывая, все вышесказанное, можно утверждать, что украинский рынок примет Lidl.

А вот заменит ли европейская есть АТБ пока неизвестно. Lidl и АТБ придется бороться за клиентов.

Главная причина популярности европейской сети – товары собственной торговой марки. Так называемые BTM занимают около 65% от всей продукции.

По словам Корсака, все эти товары – основа, на которой держится сеть. Для Lidl они мегаважные, в то время как в АТБ всего лишь четверть.

Развитие BTM товаров – это единственный способ достичь низких цен, не теряя качества. Именно это покорило Европу.

Напомним, что эксперты считают, что самая крупная сеть Европы, вряд ли появится в Украине в 2022 году. К тому же выход на украинский рынок Lidl может привести к закрытию нескольких украинских сетей, например «Екомаркет».

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