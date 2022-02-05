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Приметы, которые притягивают удачу и богатство в дом

06.02.2022
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Отпугнуть несчастье и привлечь удачу в свою жизнь можно с помощью нескольких простых поверий.


Все события, которые с нами происходят, совсем не случайны. Большинству из них предшествуют знаки от Вселенной. Если научиться замечать разные мелочи, как это умели наши предки, можно навсегда забыть о неудачах, болезнях и бедности.

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Приметы на богатство

Птица, которая сидит напротив вашего окна, сообщает о приятных новостях. Паук или муравьи прямо в доме – к богатству и деньгам. Привлечь удачу можно даже с помощью буханки хлеба и солонки. Возьмите их в руки и обойдите весь дом, не забудьте о кладовке, чердаке или подвале. Также об удаче говорит пролитая вода, молоко или чай.

Для тех, кто мечтает о богатстве, нужно соблюдать одно правило – вставать с постели только с правой ноги. Всегда ставьте метлу вверх ногами. Это притянет богатство. Также рекомендуется хранить серебряные изделия, а еще, улыбаться всякий раз, когда в руках оказывается нож.

Удача и успех

А вот те, кто мечтает хорошо провести день, обязательно нужно посмотреть на себя в зеркало перед выходом из дома. Во время еды нужно держаться за уголок стола, это поможет обрести счастье и купить квартиру побольше.

На хорошие новости могут ждать те, кто увидит солнечный луч на полу. Кошка, которая случайно забежит с улицы в дом, принесет удачу. Не менее хороший знак – случайно разбитая посуда. Путешественникам стоит взять за привычку посидеть несколько минут на чемодане перед тем, как выйти из дома.

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06.02.2022
1 хвилина на прочитання

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