Стало відомо, для чого на рукавах усіх чоловічих піджаків пришиті кілька дивних декоративних гудзиків

Якщо ви уважно подивитеся на рукави свого піджака, то на манжетах ви побачите пришиті дивні гудзики. На більшості піджаків ці гудзики призначені лише у вигляді декоративного елемента і їх не можна розстебнути або щось із ними зробити. Часто там немає навіть петличок, через які ґудзики взагалі можна було б розстебнути, тому вони просто пришиті поверх тканини.





Однак, у дорожчих і виготовлених на замовлення костюмах, на манжетах піджаків присутні справжні функціональні гудзики, які можна розстебнути. Це ознака високоякісного піджака.

Але чому на манжетах піджаків взагалі присутні гудзики? Чому ці гудзики можуть бути як декоративними, так і функціональними? Хтось задавав собі це питання? І чому англійці називають рукави піджаків – хірургічними манжетами?

Зараз докладніше про це ми розповімо у нашій новій статті:

Помилкові історичні думки щодо появи гудзиків на рукавах чоловічих мундирів

Існує ряд неправильних уявлень про те, як з’явилися гудзики на манжетах мундирів.

Гігієнічна теорія

Деякі історики помилково заявляють, що такі гудзики спочатку були розроблені командувачем британського флоту лордом Нельсоном, щоб його солдати не витирали своє обличчя, ніс і губи після їжі рукавом і не псували зовнішній вигляд мундирів.

Інші історики стверджують, що гудзики на зовнішній стороні манжетів у довгополих мундирів з’явилися з такою ж метою, але вже через вказівку Наполеона Бонапарта, який, як кажуть, був дуже розчарований, коли дізнався, що його солдати постійно витирали свої спітнілі обличчя. рукавами мундирів, і тому до рукавів було вирішено додати металеві гудзики. Вважалося, що таким чином солдати, боячись, подряпати своє обличчя щільними металевими гудзиками, намагалися використовувати хустки та дотримувалися гігієни, тим самим підтримуючи чистоту своєї форми.

Військова теорія

Ще однією з версій було те, що гудзики на солдатських мундирах могли виконувати функцію звичайної кулі на випадок непередбачених обставин, які часто виникали на полях битв.

Адже навіть незважаючи на малу скорострільність крем’яної зброї, стріляли з неї багато і в кульмінаційні моменти нерідко бувало так, що стріляти вже не було чим, тому в хід йшла штикова атака.

Багато європейців почали використовувати ґудзики у вигляді куль, як запасний патрон на випадок екстреної необхідності. Наприклад, ось одна з згадок цього процесу в одній з норвезьких казок: «Наречений зірвав з плеча свою рушницю, зарядив її – але не кулею, а старовинним дідівським ґудзиком, а потім вистрілив нею в короля Хакена. Той миттєво впав з ніг як підкошений».

Проте – це лише помилкові припущення, які дуже популярні в інтернеті. І якщо в гудзик для рідкісного використання у вигляді кулі зброї ще якось можна повірити, то в те, що ґудзики приробили лише для того, щоб відучити солдатів витирати обличчя рукавами мундирів – повірити складно.

Істина появи ґудзиків на манжетах чоловічого верхнього одягу полягає у зовсім іншій причині.

То звідки взялася мода на манжети з ґудзиками?

У XVIII столітті лікарі та хірурги, що проживають на Севіл-Роу, центральній вулиці Лондона, де також жили найкращі англійські кравці, почали вимагати пришивати робочі гудзики на рукавах їхніх сорочок, камзолів та іншого верхнього одягу. Зроблено це було для того, щоб лікарі мали змогу підвертати свої рукави.

Для чого?

Робочі гудзики на манжетах верхнього одягу дозволяли хірургам всього за кілька секунд розстебнути, закатати рукави і надати термінову першу допомогу пацієнтам, у яких була кровотеча, не знімаючи з себе весь верхній одяг.

З того часу гудзики від камзолів перейшли на абсолютно весь чоловічий європейський верхній одяг, включаючи військові мундири і сюртуки, щоб лікар або людина, яка володіє навичками надання першої допомоги, у будь-якому верхньому одязі (військовому, парадному чи цивільному) могли завжди надати термінову медичну допомогу, будь то на військовій службі чи в цивільній ситуації. Згодом це стало простим декоративним елементом верхнього чоловічого одягу.

Саме тому піджаки з робочими ґудзиками на манжетах піджаків або пальто сьогодні на Заході називають «хірургічними манжетами» і є відмінною рисою одягу високого класу.

Але чому для когось є різниця декоративні гудзики чи ні?

Оскільки перші робочі гудзики на манжетах виготовлялися кравцями, що жили на Севіл-Роу, це вказувало на високу вартість і престиж такого одягу. Хірургічні манжети під час своєї появи могли бути виготовлені кравцями високого класу через кількість часу, яка йшла на створення якісно функціонуючої петлі. Насправді, шиття петлі – це дуже складна і трудомістка навичка. І з того часу мало що змінилося.

Багато виробників костюмів у XX столітті почали просто пришивати звичайні декоративні гудзики до манжетів рукавів пальто та піджаків, щоб не тільки зберегти загальний традиційний стиль кравців із Севіл-Роу, але здешевити загальну вартість такого одягу.

Тому багато сучасних чоловіків спеціально залишають один з гудзиків на манжетах своїх піджаків розстебнутим, щоб показати, що їх піджак має не якісь там декоративні петлі та гудзики, а справжні! Це нібито дає зрозуміти іншим, що ця людина не тільки цінує високу якість, а й може собі дозволити справді дорогий одяг, створений за старовинними технологіями кращого пошиття.

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