Дети выполняют задания и получают деньги: ПриватБанк запустил интересный сервис для несовершеннолетних

Украинские банки выдают карты только совершеннолетним. Правда, в некоторых банках, например, Монобанке, родители могут открывать детям счета. Они получают пластиковые карты, которыми пользуются дети, но контроль за балансом и транзакциями родители осуществляют в своем онлайн банкинге. То есть детская карта подтягивается в кабинете родителей.





Приватбанк решил не отставать и переманить часть подростков и несовершеннолетних к себе. Чтобы поощрить и родителей и детей, был придуман интересный сервис под названием “Сделал-Заработал”, который запустили в работу только неделю назад, но он уже принес немалые результаты.

Для участия нужно иметь карточку Юниора и Приват24

Суть программы в следующем: родители в приложении Приват24 выставляют для ребенка задачи и указывают напротив сумму, которую банк может перевести на счет подростка со счета родителей. Чаще это 100 грн, реже 500, некоторые родители и вовсе указывают символических 1 гривну, или 10 грн.

Также родители указывают срок выполнения задания. Ребенок должен в виде фотоотчета доказать, что задание выполнено и получить свой перевод. Чаще всего среди задач бытовые дела, уборка, уход за домашними животными, обучение и т.д.



Цель проекта привлечь детей к ответственности, а еще заинтересовать их делать те рутинные дела, из-за которых обычно с родителями возникает много споров и ссор. Также, как показывает опыт, деньги заработанные собственным трудом ценятся больше, и распоряжаются ими дети более обдуманно, то есть параллельно прокачивается еще и финансовая грамотность.

За неделю благодаря этой программе украинские дети уже заработали более 12 000 грн.

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