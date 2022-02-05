Как испортить жизнь ребенку: 5 антисоветов родителям

Психолог Наталья Искра рассказала, как родителям навсегда испортить жизнь своему ребенку





Каждый родитель желает вырастить здорового и ребенка. Но стоит заботиться не только о физическом благополучии, но и психическом. Мамы и папы обычно не замечают, как обычные слова калечат их чадо. Детский и семейный психолог Наталья Искра рассказала, как испортить жизнь ребенку.

Мама с папой разберутся

Постоянно вмешивайтесь во все конфликты ребенка. Дети на игровой площадке не поделили игрушку? Немедленно исправьте ситуацию, набросьтесь на чужого ребенка, чтобы защитить своего. Ограждайте чадо от всех и вся, пусть он не умеет выстраивать общение со сверстниками.

Прощайте все

Вот ваше чадо нарушает границы других людей или общественные правила. Простите ему все, он же маленький. А то, что ребенок не научится соблюдать границы на разных этапах развития – это мелочь, ведь мама с папой его обожают, даже если он вылезет на голову.

Постоянно критикуйте

При любой возможности сравнивайте своего ребенка с другими. Пусть он с малых лет знает, что он хуже других, ничего не добьется в жизнь и вообще, он ничтожество.

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Никогда не слушайте мнение ребенка

Ваш ребенок застенчивый? Самое время силком вытащить его на шумный праздник, где ему будет некомфортно. Малыш вас не слушается? Хватайте ремень. Никогда не пытайтесь разговаривать со своим ребенком. Делайте все по-своему.

Реализуйте свои мечты через детей

Вы хотели быть футболистом? Или может пианистом? Перенесите свои мечты на ребенка. Каждый поход в музыкальную школу заканчивается слезами? Продолжайте мучить, ведь ребенок должен стать известным музыкантом, вы же так этого хотели.

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